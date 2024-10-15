Погиб позировавший у «Пятерочки» в Курской области боец ВСУ

Погиб солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Канивец, который позировал около захваченного магазина «Пятерочка» в Судже Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тринадцатый».

Информация о его гибели появилась в украинских СМИ. Автомобиль с военнослужащим подорвался на противотанковой мине 11 октября.

До этого во время посещения магазина в Курской области погиб боец ВСУ, чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о попавших в «жестокую засаду» бойцах ВСУ.