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В «Ахмате» прокомментировали новость о расстреле пленных бойцов ВСУ

Алаудинов назвал фейком новость о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал фейком новость о расстреле пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. С опровержением таких сообщений военный выступил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — объяснил появление в сети таких сведений Алаудинов.

Также он заявил, что солдаты ВСУ в Курской области либо сбегут, либо попадут в «котел».

13 октября МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли 300 человек на Курском направлении. По данным министерства, с момента вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа их потери составили 22,6 тыс. человек.

Ранее Москалькова обсудила с МККК судьбу вывезенных из Курской области жителей.

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