Стало известно о дефиците ракет ПВО в Израиле

В Израиле возник дефицит ракет ПВО (противовоздушной обороны). Об этом пишет издание Financial Times.

Подчеркивается, что при одновременной атаке Ирана и «Хезболлы» Израилю придется рассредоточить ПВО по слишком большой площади, что снизит ее эффективность, при этом на фоне усиленной нагрузки на израильский арсенал США не смогут компенсировать расходы ракет из-за невозможности наращивать их поставки Израилю и Украине одновременно.

Значительное число ракет ПВО ушло на отражение воздушных атак Ирана 1 октября и ежедневно расходуется на отражение атак «Хезболлы». 14 октября воздушной тревоги прозвучали по всему центру Израиля из-за ракет «Хезболлы». Только за последние сутки «Хезболла» выпустила по Израилю свыше ста ракет. При этом продолжается обстрел территории Израиля из сектора Газа.

Ранее «Хезболла» сообщила о ракетном ударе по базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы.