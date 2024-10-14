Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воздушную тревогу объявили в Тель-Авиве и центре Израиля

Сирены воздушной тревоги звучат по всему центру Израиля из-за ракет «Хезболлы»

close
Ohad Zwigenberg/AP

В Тель-Авиве и центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги из-за возможного ракетного удара со стороны ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости.

Система оповещения о ракетных обстрелах «Цева Адом» сработала на территории от южных пригородов Тель-Авива до южных подступов к Хайфе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога предположительно связана с запуском ракет со стороны «Хезболлы».

До этого «Хезболла» заявила о ракетном ударе по базе военно-морских сил (ВМС) Израиля на северо-западе города Хайфы.

Утром 14 октября пресс-служба израильской армии сообщала о запуске снаряда со стороны Ливана в тот момент, когда в районе Хайфского залива сработала воздушная тревога. Уточнялось, что ракета летела с территории Ливана в сторону израильских поселений и впоследствии упала в открытой местности.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами