Воздушную тревогу объявили в Тель-Авиве и центре Израиля

В Тель-Авиве и центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги из-за возможного ракетного удара со стороны ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости.

Система оповещения о ракетных обстрелах «Цева Адом» сработала на территории от южных пригородов Тель-Авива до южных подступов к Хайфе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога предположительно связана с запуском ракет со стороны «Хезболлы».

До этого «Хезболла» заявила о ракетном ударе по базе военно-морских сил (ВМС) Израиля на северо-западе города Хайфы.

Утром 14 октября пресс-служба израильской армии сообщала о запуске снаряда со стороны Ливана в тот момент, когда в районе Хайфского залива сработала воздушная тревога. Уточнялось, что ракета летела с территории Ливана в сторону израильских поселений и впоследствии упала в открытой местности.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.