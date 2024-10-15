ВС РФ заняли две трети Торецка

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска заняли больше двух третей Торецка (российское название — Дзержинск). С таким заявлением чиновник выступил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Пушилина, сейчас российские бойцы выбивают Вооруженные силы Украины из многоэтажных домов.

«Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту, уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже за эту ночь еще больше», — рассказал он.

Чиновник отметил, что в городе продолжают находиться мирные жители, которые не захотели выезжать.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города Угледара переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Пушилин рассказал, к чему приведет взятие Торецка.