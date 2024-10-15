СК возбудил дело из-за ролика со свастикой на снегу

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за свастики, которую двое подростков вытоптали на свежем снегу у мемориала воинской славы в Приангарье в Иркутской области. Об этом сообщается на странице регионального управления СК в социальной сети «ВКонтакте».

«Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 16 и 17 лет», — сообщили в ведомстве.

Им вменяется «Осквернение символов воинской славы, совершенное публично группой лиц».

10 октября в Иркутской области подростки вытоптали свастику на снегу перед мемориалом и попали на видео. После перформанса они сняли результаты своего труда на камеру мобильного телефона. После задержания подростки во всем признались и объяснили свой поступок необдуманностью и желанием пошутить.

Ранее в Оренбурге двух девятиклассников исключили из гимназии за свастику в тетрадях.