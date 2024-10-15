Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности передать Киеву дальнобойные ракеты

Претендент на пост канцлера ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности передать Киеву немецкие авиационные дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает телеканал ARD.

По словам Мерца, если бомбардировки Украины не прекратятся, то, во-первых, следует снять действующие в настоящее время ограничения по дальности применения оружия. А следующим шагом будет доставка на Украину крылатых ракет Taurus.

Мерц подчеркнул, что у правительства Олафа Шольца не имеется стратегического видения. Так, кабинет министров сообщает российскому президенту Владимиру Путину обо всех подробностях и публично ведет споры о своих позициях и дальнейших шагах.

13 октября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине новую военную технику.

Ранее глава МИД Германии поддержала поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.