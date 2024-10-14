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Алаудинов заявил об освобождении около 50% занятой ВСУ территории Курской области

Алаудинов: ВС России освободили около 50% занятой ВСУ территории Курской области

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Около 50% территории, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в Курской области с начала августа, освобождено. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», — сказал он.

13 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что украинские военнослужащие, под контролем которых находится ряд населенных пунктов Курской области, усилили репрессии против мирных жителей из-за ситуации на фронте.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой вывезенных ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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