Алаудинов заявил об освобождении около 50% занятой ВСУ территории Курской области

Около 50% территории, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в Курской области с начала августа, освобождено. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», — сказал он.

13 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что украинские военнослужащие, под контролем которых находится ряд населенных пунктов Курской области, усилили репрессии против мирных жителей из-за ситуации на фронте.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой вывезенных ВСУ.