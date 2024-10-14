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Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 300 человек в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в курском приграничье более 300 военных, восемь боевых бронемашин, 11 автомобилей, два миномета и три артиллерийских орудия. Также один украинский солдат сдался в плен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С начала вторжения в Курскую область потери ВСУ составили более 22 950 человек, а также 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 48 станций радиоэлектронной борьбы, 98 бронетранспортеров, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня. С полным списком можно ознакомиться в Telegram-канале оборонного ведомства.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее жители Курской области рассказали, как им пришлось бежать от ВСУ в первые дни атаки.

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