ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из командиров противотанкового комплекса одного из передовых подразделений «Хезболлы» «Радван». Сообщение об этом размещено в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Командующий противотанковых сил «Радвана» Мухаммад Камаль Наим был атакован израильской ракетой в районе Набатия.

До этого в ЦАХАЛ сообщили, что за сутки атаковали 200 объектов «Хезболлы».

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее израильские войска ударили по больнице в Газе.