Израиль атаковал 200 объектов «Хезболлы»

Авиация Израиля за сутки нанесла 200 ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Целями ударов были названы ракетные установки, позиции для запуска противотанковых ракет и склады с оружием и боеприпасами. Также сообщается о продолжении «ограниченных, локализованных, целенаправленных рейдов» на юге Ливана.

Утром 14 октября «Хезболла» сообщила о ракетном ударе по базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее «Хезболла» атаковала Израиль «роем беспилотников» под Хайфой.