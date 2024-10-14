В порту Одессы произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Судя по кадрам с места взрыва, в небе над водной гаванью висит столб дыма.

В Одесской области звучит воздушная тревога, также как в Винницкой, Черкасской, Кировоградкой, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

До этого в Киеве произошли взрывы на фоне сообщений властей об атаке беспилотников. Точное место взрывов не сообщается.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Одессы сообщил о размещении патруля в центре города из-за акции с флагом РФ.