Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

close
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве ночью случились взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

«Они (взрывы. — прим. ред.) прозвучали до объявления воздушной тревоги. Воздушные силы информируют об угрозе атаки беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:56 по московскому времени.

Воздушная тревога, по данным издания, действовала до 5:06.

В 5:23 появилась информация о том, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны.

«Воздушные силы ВСУ информируют об атаке беспилотников», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что в Киевской и Черкасской областях Украины раздались взрывы. Какие-либо подробности случившегося не назывались.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами