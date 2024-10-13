В Киеве произошли взрывы

В Киеве ночью случились взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

«Они (взрывы. — прим. ред.) прозвучали до объявления воздушной тревоги. Воздушные силы информируют об угрозе атаки беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:56 по московскому времени.

Воздушная тревога, по данным издания, действовала до 5:06.

В 5:23 появилась информация о том, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны.

«Воздушные силы ВСУ информируют об атаке беспилотников», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что в Киевской и Черкасской областях Украины раздались взрывы. Какие-либо подробности случившегося не назывались.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.