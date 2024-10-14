Военкоры заявили о присутствии штатных военных США в Курской области. Соответствующую публикацию разметил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек. Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а так же вооружение их серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2», — сообщили в канале.

Отмечается, что в сгоревшей машине находилась техническая документация и коды для сообщения командованию ВСУ о происшествиях.

Изучив документы одного из сгоревших американских военных, Брэндона Санчеза, российские бойцы нашли его аккаунт в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подтверждающий, что в 2013 году он начал работать поваром в американской армии. Является ли он сейчас служащим ВС США, в публикации не уточняется, но делается предположение, что к ВСУ (Вооруженным силам Украины) он присоединился добровольно.

До этого военкор Поддубный заявил, что в зоне СВО ликвидирован наемник из США Ник Дакворт.

Ранее СК узнал о преступлениях наемника из США Бейлса в Курской области.