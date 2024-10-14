Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области заявили о присутствии американских военных

«Архангел спецназа Z» заявил о присутствии штатных военных США в Курской области

close
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Военкоры заявили о присутствии штатных военных США в Курской области. Соответствующую публикацию разметил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек. Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а так же вооружение их серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2», — сообщили в канале.

Отмечается, что в сгоревшей машине находилась техническая документация и коды для сообщения командованию ВСУ о происшествиях.

Изучив документы одного из сгоревших американских военных, Брэндона Санчеза, российские бойцы нашли его аккаунт в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подтверждающий, что в 2013 году он начал работать поваром в американской армии. Является ли он сейчас служащим ВС США, в публикации не уточняется, но делается предположение, что к ВСУ (Вооруженным силам Украины) он присоединился добровольно.

До этого военкор Поддубный заявил, что в зоне СВО ликвидирован наемник из США Ник Дакворт.

Ранее СК узнал о преступлениях наемника из США Бейлса в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами