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Стало известно о ликвидации американского наемника Дакворта в зоне СВО

Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован наемник из США Ник Дакворт

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине был ликвидирован известный американский наемник Ник Дакворт. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«В зоне СВО ликвидирован американский наемник Ник Дакворт. В свое время, летом 2023 года, ему повезло выжить после ракетного удара российских войск по пункту временной дислокации боевиков в Краматорске», — написал журналист.

Военкор добавил, что американского наемника ликвидировали на Запорожском направлении фронта, когда в автомобиль, на котором Дакворт перемещался, попал российский FPV-дрон.

7 октября РИА Новости со ссылкой на офицера 810-й бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Боцман» сообщало, что командование украинских войск активно привлекает иностранных наемников к участию в операциях на территории Курской области. По словам военнослужащего, на поле боя встречают наемников из Грузии и Польши, кроме того, российским солдатам доводилось видеть англоязычных наемников.

Ранее стало известно, как иностранные наемники взаимодействуют с бойцами ВСУ.

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Операция на Украине
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