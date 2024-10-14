Российские войска заняли новые позиции в Запорожской области

Вооруженные силы России продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу реки Днепр на Запорожской линии фронта. Об этом сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские бойцы постепенно «выдавливают» Вооруженные сил Украины (ВСУ), принуждая их оттягиваться на северные окраины.

Ожесточенные бои за село Каменское продолжаются, уточнил Рогов.

7 октября Рогов сообщал об активизации боев в Каменском, где российские штурмовики добились тактического успеха и продвинулись по переднему краю.

Каменское и Степногорск находятся на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под контролем ВСУ. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.