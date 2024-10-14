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На Тайване назвали провокацией учения НОАК вокруг острова

Минобороны Тайваня: учения НОАК вокруг острова являются провокацией

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Department of Defence

Военные учения, которые проводит Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вокруг Тайваня, являются провокацией. Об этом, ссылаясь на заявление министерства обороны Тайваня, сообщает ТАСС.

Оборонное ведомство острова назвало проведение совместных военных учений НОАК в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня «иррациональными провокационными действиями» и решительно их осудило.

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня.

9 октября официальный представитель министерства обороны КНР У Цзянь предупредил, что предоставление Тайваню вооружений третьими странами означает войну.

3 октября сообщалось, что США могут запустить на Тайване производство ракет Stinger.

Ранее Лавров обвинил Запад в умышленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня.

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