США могут запустить на Тайване производство ракет Stinger

США могут запустить на Тайване производство зенитных ракет Stinger. Об этом сообщает тайваньская газета Liberty Times.

По данным издания, США планируют в 2025 году отправить на остров специалистов для оценки технических и производственных возможностей, а также мер по обеспечению кибербезопасности.

Если сертификация будет успешно пройдена, то производство ракет на Тайване может начаться в 2026 году.

Ранее газета Taipei Times писала, что тайваньская армия почти в пять раз увеличит заказ ракетных комплексов Stinger у США. Сумма сделки вырастет с 13,37 млрд до 69 млрд тайваньских долларов (с $418,6 млн до $2,16 млрд).

В августе сообщалось, что армия Тайваня получила от США 13 новейших корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B. Известно, что объем сделки составил 10,16 млрд новых тайваньских долларов (около $314,67 млн).

В июне Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на $60 млн.

Ранее Китай ввел санкции против американских компаний из-за Тайваня.