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В Британии признали, что ВСУ потеряли тысячи солдат в Курской области

Меркурис: в провальной операции в Курской области ВСУ потеряли тысячи военных

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Oleg Petrasiuk/AP

Украинские войска потеряли тысячи солдат во время вторжения в Курскую область. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он назвал операцию ВСУ в Курской области провальной.

«Это единственное направление, где украинцы смогли использовать большое количество техники, поскольку большую их часть отправили туда. И этот резерв был в значительной степени израсходован. В боях в Курской области тысячи украинцев были ликвидированы или ранены», — сказал Меркурис.

13 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об освобождении поселка Новый путь в Курской области.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде назвали бандитскими действия ВСУ в Курской области.

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