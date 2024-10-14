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Израиль сообщил о гибели четверых военных при ударе БПЛА «Хезболлы»

При ударе БПЛА «Хезболлы» по базе на севере Израиля убиты четверо солдат

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Shutterstock

В результате удара беспилотника ливанского движения «Хезболла» по военной базе на севере Израиля были убиты четверо израильских солдат. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«13 октября БПЛА, запущенный организацией «Хезболла», нанес удар по военной базе, прилегающей к Биньямине. В результате инцидента погибли четыре солдата, еще семь получили серьезные ранения», — сказано в сообщении.

До этого милиция «Хезболлы» взяла на себя ответственность за атаку БПЛА на населенный пункт Биньямина на севере Израиля.

Вечером 13 октября израильская радиостанция Kan сообщила, что армия обороны Израиля на протяжении уже трех суток не наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Бейруте.

При этом в воскресенье «Хезболла» заявила о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. Согласно сообщению движения, она произошла в 10:00 мск в воскресенье. Израильские войска пытались зайти на Ханаанские высоты в городе Блида.

Ранее миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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