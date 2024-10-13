Алаудинов: в курском приграничье освобожден Новый путь

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram сообщил об освобождении поселка Новый путь в Курской области.

При этом военачальник перепостил сообщение канала «Южный фронт»: «Освобожден Новый путь в Глушковском районе Курской области».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о положении ВСУ на линии боевого соприкосновения. В том числе глава государства сообщил об обстановке в Курской области. По его словам, российские ВС предпринимали попытки «оттеснить позиции «ВСУ, но украинским военным удается «держать определенные рубежи».

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский дрон обогнал пикап и атаковал танк.