На севере Израиля при атаке БПЛА пострадали десятки человек

При падении запущенного из Ливана БПЛА у населенного пункта Биньямина на севере Израиля пострадали почти 40 человек, передает телеканал N12.

По его данным, в результате произошедшего трое из 39 человек находятся в критическом состоянии, пять — в тяжелом, остальные получили менее серьезные травмы.

N12 сообщает, что сирены воздушной тревоги не сработали. Перехватить дрон не удалось, потому что он летел на маленькой высоте и в конце концов взорвался, ранив мирных жителей. Очевидцы видели, как БПЛА летел, практически задевая крыши домов. Армия обороны Израиля выясняет, почему такая атака стала возможной.

9 октября радикальные группировки Ирака заявили, что их беспилотник атаковал объект на севере Израиля. В сообщении организации не приводится точная информация о том, где именно располагался объект. В объединении отметили, что атака была совершена «в поддержку народов Палестины и Ливана и в ответ на агрессию [Израиля] в отношении гражданского населения».

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