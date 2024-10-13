Над Курской областью уничтожили ракету ВСУ

В Курской области уничтожили ракету, запущенную украинскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня вечером. Благодарю наших защитников!» — написал глава области.

13 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска отбили пять контратак подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. Уточняется, что бои шли в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через госграницу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь.

Также российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск в Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по позициям, местоположение которых удалось выяснить благодаря разведданным, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили репрессии в Курской области.