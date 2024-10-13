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Стало известно о потере ВСУ целого взвода в Запорожской области

Рогов: ВСУ потеряли взвод солдат при попытке контратаки в Запорожской области

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли взвод солдат при попытке контратаки в населенном пункте Левадное в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Левадное — <…> зашли на северные окраины. Ночью была попытка со стороны Вооруженных сил Украины контратаковать, но она была абсолютно неудачная для них. Потери составили минимум взвод», — сказал он.

По словам Рогова, освобождение населенного пункта Золотая Нива дало российским войскам возможность продвигаться дальше на север, а установление контроля над Левадным открывает путь на запад в сторону Гуляйполя.

Эксперт добавил, что положение ВСУ в Запорожской области ухудшается.

9 октября Рогов сообщил, что российская авиация нанесла удар корректирующими авиабомбами по строящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области.

До этого он говорил, что город Запорожье, подконтрольный Украине, превращается в территорию кладбищ для солдат ВСУ. Рогов пояснил, что по открытой Киевом информации, на этих территориях были похоронены более 16 тысяч украинских военных.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.

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