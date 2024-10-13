Стали известны предпочтения ВСУ в оружии

Инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон» рассказал РИА Новости, что украинские бойцы предпочитают автоматы Калашникова оружию стран НАТО.

«Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании», — подчеркнул «Бетон».

Также, по его словам, АК-17 легче.

По словам «Бетона», автоматы Калашникова бойцы Вооруженных сил Украины чаще всего получают в виде трофеев, если прежде не сдаются в плен, бросая собственное оружие. Российский инструктор назвал распространенными случаи, когда украинские солдаты стараются избегать стрелкового боя или стреляют неприцельно, расходуя патроны, в затем сдаются в плен.

До этого главком НАТО в Европе Кристофер Каволи составил список оружия для помощи ВСУ.

Отмечается, что в список вошли ракеты класса «воздух-поверхность» и система связи, известная как Link 16, представляющая собой сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая «обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей».

При этом ракеты класса «воздух-поверхность», которые запускаются с истребителей, «могут оказаться бесполезными для украинцев», если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе, сообщили в CNN.

Ранее Украина разработала летающие автоматы Калашникова.