В НАТО составили список вооружений для Киева

Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия для Украины, которое может оказать помощь ВСУ на фронте. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Каволи изложил список возможностей США, которые… могли бы помочь украинским военным более эффективно сражаться», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в список вошли ракеты класса «воздух-поверхность» и система связи, известная как Link 16, представляющая собой сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая «обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей».

При этом ракеты класса «воздух-поверхность», которые запускаются с истребителей, «могут оказаться бесполезными для украинцев», если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе, добавили источники телеканала.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что власти Соединенных Штатов Америки не готовы разрешить Киеву применять западное вооружение для ударов вглубь территории России, поэтому, вероятнее всего, президент Джо Байден отменил свой визит в Германию.

Ранее в России предупредили о последствиях при ударе ВСУ вглубь страны.