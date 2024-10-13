В приграничном районе Курской области экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 помешали замене личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Ротацию сорвали с помощью авиационных ракет. Российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродром.

Разведка подтвердила, что личный состав и бронетехника украинской армии были ликвидированы, добавили в ведомстве.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

10 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщал, что российские войска начали масштабный прорыв «по всему фронту» в Курской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Дотком заявил, что Украина уже проиграла России.