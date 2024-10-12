Российская группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Суджанском районе Курской области

Подразделения группировки войск РФ «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.



Кроме того, за прошедшие сутки российские военные отразили пять контратак ВСУ в направлении ряда населенных пунктов. В результате армия Украины потеряла до 60 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.