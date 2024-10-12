В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 640 солдат. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины в районах Часова Яра, Катериновки, Зализнянского, Миньковки, Ступочки, Антоновки и Серебрянки в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, украинская армия в результате этого лишилась боевой машины пехоты, восьми автомобилей, 155 мм самоходной артиллерийской установки «Archer» производства Швеции, 155 мм гаубицы М777 американского производства, 152 мм гаубицы «Мста-Б» и двух 122 мм гаубиц Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

До этого министерство обороны России отчиталось о сбитых беспилотных летательных аппаратов аппаратах самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее The Guardian писала, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области.