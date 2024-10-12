Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шиитское формирование в Ираке заявило об ударе по «важной цели» в Израиле

«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке «жизненно важной цели» Израиля

close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», атаковали с воздуха «жизненно важную» цель на севере Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане... «Исламское сопротивление Ирака» сегодня утром... атаковало с воздуха жизненно важную цель на оккупированных Голанах», — говорится в заявлении.

Израильские власти пока не комментировали ситуацию.

Несколько дней назад иракское движение уже атаковало беспилотником военную базу на оккупированных Голанских высотах на севере Израиля.

Движение активизировало свою деятельность после того, как в октябре прошлого года на Ближнем Востоке обострилась ситуация в результате проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и стал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в Ираке пригрозили атаками на базы США.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами