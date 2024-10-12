Шиитское формирование в Ираке заявило об ударе по «важной цели» в Израиле

Формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», атаковали с воздуха «жизненно важную» цель на севере Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане... «Исламское сопротивление Ирака» сегодня утром... атаковало с воздуха жизненно важную цель на оккупированных Голанах», — говорится в заявлении.

Израильские власти пока не комментировали ситуацию.

Несколько дней назад иракское движение уже атаковало беспилотником военную базу на оккупированных Голанских высотах на севере Израиля.

Движение активизировало свою деятельность после того, как в октябре прошлого года на Ближнем Востоке обострилась ситуация в результате проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и стал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в Ираке пригрозили атаками на базы США.