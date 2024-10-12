Аналитик назвал цель ядерных учений НАТО

Целью ежегодных учений стран Североатлантического альянса Steadfast Noon является подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе против России. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

На предстоящих учениях, которые состоятся 14 октября, НАТО отработает передачу американских тактических ядерных бомб в распоряжение национальных ВВС стран-членов альянса, отметил эксперт.

Он не исключил, что военнослужащие НАТО отработают получение боевых задач и планы нанесения ударов по объектам на территории РФ вдоль её границы с государствами-членами Североатлантического альянса.

«Все эти процедуры преследуют одну цель — ограниченная ядерная война в Европе с нанесением реальных ударов с использованием американского тактического ядерного оружия самолетами национальных ВВС стран НАТО по целям на территории РФ», — подчеркнул Коротченко.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее в МИД раскрыли цели обновления ядерной доктрины России.