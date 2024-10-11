Алаудинов назвал число освобожденных населенных пунктов в Курской области

Российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов, до этого занятых ВСУ. Об этом сообщил в интервью kp.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

Он рассказал, что ВС РФ продвигаются вперед на Донецком направлении на десяти участках. По словам Алаудинова, они ежедневно освобождают «один-два населенных пункта».

«Мы вряд ли согласимся повернуться спиной и уйти из этих же четырех (новых. — «Газета.Ru») регионов», — заявил Алаудинов.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее суд Курска арестовал семерых военнослужащих ВСУ.