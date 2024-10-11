Пять жилых домов пострадали при атаках ВСУ

Административное здание, пять частных домов и легковой автомобиль получили повреждения во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате обстрелов никто не пострадал.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы», — рассказал он.

Административное здание повреждено в селе Илек-Пеньковка. После атаки ВСУ в селе Безымено Грайворонского муниципального округа загорелся частный дом.

До этого сообщалось, что украинские военные обстреляли рынок в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области.

По данным властей, в результате атаки в магазине начался пожар. Тем не менее никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

ВСУ также предприняли попытку нанести удары по Угледару в ДНР.

Ранее Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ по территории Белгородской области.