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Пять жилых домов пострадали при атаках ВСУ

Гладков: административное здание и пять жилых домов пострадали при атаках ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Административное здание, пять частных домов и легковой автомобиль получили повреждения во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате обстрелов никто не пострадал.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы», — рассказал он.

Административное здание повреждено в селе Илек-Пеньковка. После атаки ВСУ в селе Безымено Грайворонского муниципального округа загорелся частный дом.

До этого сообщалось, что украинские военные обстреляли рынок в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области.

По данным властей, в результате атаки в магазине начался пожар. Тем не менее никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

ВСУ также предприняли попытку нанести удары по Угледару в ДНР.

Ранее Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ по территории Белгородской области.

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