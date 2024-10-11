На Украине назначили нового замминистра обороны

Министерство обороны Украины сообщило в своем Telegram-канале, что заместителем министра обороны Украины назначен генерал Сергей Мельник, бывший руководитель обороны Харькова.

«Кабинет министров Украины по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника», — говорится в сообщении.

Мельник родился в 1977 году в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет. С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны. Сергея Мельника назначили на должность начальника Харьковского гарнизона в августе 2021 года. С 2022 года руководил обороной города Харькова.

В марте сообщалось, что начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным «Марсель» исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Зеленский сильно занижает потери ВСУ.