В Сумах произошли взрывы

В городе Сумы на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

Подробности о детонациях не приводятся. При этом в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях звучат сирены воздушной тревоги.

7 октября объект критической инфраструктуры в Сумах получил урон в результате взрывов. 7 октября в городе Павлограде, который находится в Днепропетровской области, загорелось одно из предприятий. Как рассказал глава регионального совета Николай Лукашук, пожар начался в результате взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме призвали взять Сумскую область Украины под контроль для создания буферной зоны.