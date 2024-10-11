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Минобороны раскрыло потери ВСУ на Курском направлении за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 300 человек

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Сергей Бобылев/РИА Новости

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили более 300 человек. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Также уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин. Отмечается, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боев на курском направлении ВСУ потеряли около 21900 солдат.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

10 октября наблюдалась картина массового отступления техники противника с территории региона. Украинские войска ежедневно несут потери на «действительно серьезных участках», сообщал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее военный аналитик оценил успехи ВС РФ в Курской области.

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