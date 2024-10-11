Украинские суды стали чаще отменять штрафы ТЦК для граждан

Украинские суды стали чаще отменять штрафы территориальных центров комплектации в отношении военнообязанных, не обновивших свои данные. Об этом свидетельствуют данные украинского портала Опендатабот.

После вступления в силу нового закона мобилизации было зарегистрировано не менее 314 дел об отмене таких штрафов, причем в июле их было 32, в августе уже 90, а в сентябре — 148. Основанием для отмены штрафа является несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа, отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами и введение штрафов на период до вступления в силу нового закона о мобилизации.

С 17 июля на Украине начали штрафовать военнообязанных, не обновивших данные в ТЦК. В отношении таких граждан могут быть открыты дела об административных правонарушениях. Их можно будет обжаловать в суде, предоставив документы в подтверждение того, что они не смогли этого сделать своевременно. Размер штрафа составляет от 15 тыс. до 25,5 тысячи гривен ($366-599).

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сотрудникам военкомата выписали штрафы за насильственное задержание.