Танкисты ударили по опорникам ВСУ в многоэтажках города Часов Яр

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» из Ивановского десантного соединения нанесли удары по опорным пунктам с личным составом, находящимся в многоэтажных домах города Часов Яр. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Экипажи танков Т-90М «Прорыв» с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в многоэтажных домах Часова Яра», — отметили в министерстве обороны.

Также уточняется, что корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени с помощью беспилотников. Танкисты обеспечивают поддержку штурмовых подразделений десантников и способствуют их активному продвижению.

19 августа группа ВДВ уничтожила минометчиков и пехоту ВСУ. Это произошло в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили ликвидацию противника, заняли опорный пункт, зачистили его от солдат и передали подразделениям закрепления.

Ранее в Минобороны рассказали о рядовом, который первым атаковал «опорник» ВСУ.