Штурмовые вертолеты Ка-52М Вооруженных сил России нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Получив данные разведки, вертолеты выпустили по противнику ракеты, поразив все ранее выявленные цели. Выполнив боевую задачу, Ка-52М совершили противоракетный маневр, отстреляли тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По данным авианаводчика, личный состав и техника противника были уничтожены.

11 октября заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что фронт Вооруженных сил Украины в Курской области «посыпался» на десятке участков.

За день до этого военкоры и Telegram-каналы сообщили о переходе ВС РФ к новой фазе контрнаступления в Курской области. По их данным, ВС РФ вернули контроль над Любимовкой и Нижним Клином и движутся в сторону Суджи.

В США рассказали, сколько может продлиться операция ВСУ в Курской области.