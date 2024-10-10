В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных властям Украины районах Запорожской области. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Подробностей не приводится.

В ночь на 10 октября в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога объявлялась дважды. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Запорожье.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись вперед и расширили зону контроля в селе Каменское на левом берегу Днепра в Запорожской области.

В тот же день он заявил, что российская авиация нанесла авиаудар по строящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентября 2022 года. В настоящее время часть региона находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.