Эксперт заявил, что Белоруссию хотят втянуть в конфликт

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко связан с попытками стран Запада втянуть республику в конфликт на Украине. Такое мнение высказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Я рискну предположить, что сейчас речь пойдет о вопросах военной безопасности», — заявил эксперт.

По словам Межевича, в настоящее время сложилась слишком тяжелая ситуация. Более того, по мнению политолога, слишком велико желание недружественных стран сделать из республики «некую точку конфронтации».

Межевич пояснил, что страны коллективного Запада хотят создать белорусский фронт в конфликте на Украине. По мнению эксперта, главной причиной визита является экономическая интеграция Москвы и Минска.

9 октября президент России Владимир Путин и Лукашенко начали рабочую встречу в Зеленой гостиной Кремля. По данным пресс-службы Кремля, главы государств в ходе встречи обсудили вопросы развития российско-белорусских отношений.

Сообщалось также, что обсуждения были стратегического характера. Акцент при этом был сделан на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко назвал условие для начала войны.