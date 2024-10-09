Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российская авиация нанесла авиаудар по строящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области.

«Удары нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции и вкопаться в русскую землю», — поделился Рогов.

Он добавил, что российские военные использовали корректирующие авиабомбы.

До этого Рогов говорил, что город Запорожье, подконтрольный Украине, превращается в территорию кладбищ для солдат Вооруженных сил Украины.

Он пояснил, что, по открытой украинской стороной информации, на этих территориях были похоронены более 16 тысяч украинских солдат.

В сентябре американская газета The Washington Post необычным образом проиллюстрировала количество потерь ВСУ на фронте, показав видеоролик с кладбища в Харькове.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.