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Российские войска нанесли удар по новой линии обороны ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС РФ ударили по новой линии обороны ВСУ в Запорожской области

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Министерство обороны РФ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российская авиация нанесла авиаудар по строящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов Запорожской области.

«Удары нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции и вкопаться в русскую землю», — поделился Рогов.

Он добавил, что российские военные использовали корректирующие авиабомбы.

До этого Рогов говорил, что город Запорожье, подконтрольный Украине, превращается в территорию кладбищ для солдат Вооруженных сил Украины.

Он пояснил, что, по открытой украинской стороной информации, на этих территориях были похоронены более 16 тысяч украинских солдат.

В сентябре американская газета The Washington Post необычным образом проиллюстрировала количество потерь ВСУ на фронте, показав видеоролик с кладбища в Харькове.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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