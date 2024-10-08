Пушилин назвал возможные сроки разминирования Угледара

Работы по разминированию Угледара могут занять менее полугода. Об этом со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, о каких-либо точных сроках говорить преждевременно, так как все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта. Разминирование Угледара ведется, темпы увеличиваются, но на территории города присутствует много осколков и взрывоопасных предметов. Отвечая на вопрос журналистов, смогут ли саперы завершить работы за полгода, Пушилин ответил «Постараемся побыстрее».

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

В США взятие Россией Угледара сочли серьезным ударом для украинской армии.

Ранее Пушилин рассказал о напряженной обстановке в Угледаре.