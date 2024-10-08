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В удерживавшей Угледар бригаде ВСУ сообщили о брошенных раненых при отходе из города

Комбриг Охрименко: часть раненых военных ВСУ оставили при отходе из Угледара

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Удерживавшая Угледар 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросила раненых бойцов при отходе из города, заявил командир соединения Александр Охрименко. Об этом сообщает издание «Главком».

По его словам, во время маневренной обороны и выхода с боем определенное количество людей не удалось забрать.

Он добавил, что под плотным огнем российских войск некоторые отряды не смогли дойти до точки эвакуации.

8 октября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что украинским военным придется отступать к Курахово, если российские войска продолжат оказывать давление.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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