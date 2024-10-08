Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комбриг ВСУ заявил, что раненых украинских военных бросили при отходе из Угледара

Комбриг ВСУ Охрименко: раненых военных ВС Украины бросили при отходе из Угледара

close
РИА Новости

Вооруженные сил Украины (ВСУ) бросили часть раненых при отходе из Угледара в Донбассе. Об этом рассказал 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко, пишет украинское издание «Главком».

«К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке встречи», — рассказал он.

Охрименко пояснил, что во время маневренной обороны территории эвакуировать всех не удалось. Кроме того, у сил ВСУ не было ресурсов для дальнейшего удержания Угледара.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин, обстановка в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР) еще остается напряженной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город.

Утром 8 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие из группировки «Восток» улучшают свое тактическое положение по всей линии соприкосновения, уничтожая отступающие из Угледара части ВСУ.

Ранее российские артиллеристы ликвидировали отступающих из-под Угледара солдат ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами