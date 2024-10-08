Вооруженные сил Украины (ВСУ) бросили часть раненых при отходе из Угледара в Донбассе. Об этом рассказал 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко, пишет украинское издание «Главком».

«К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке встречи», — рассказал он.

Охрименко пояснил, что во время маневренной обороны территории эвакуировать всех не удалось. Кроме того, у сил ВСУ не было ресурсов для дальнейшего удержания Угледара.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин, обстановка в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР) еще остается напряженной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город.

Утром 8 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие из группировки «Восток» улучшают свое тактическое положение по всей линии соприкосновения, уничтожая отступающие из Угледара части ВСУ.

Ранее российские артиллеристы ликвидировали отступающих из-под Угледара солдат ВСУ.