Пушилин рассказал о напряженной обстановке в Угледаре

Обстановка в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР) еще остается напряженной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город. Об этом журналистам заявил глава региона Денис Пушилин, его слова передает РИА Новости.

«Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться», — сказал он.

Утром 8 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие из группировки «Восток» улучшают свое тактическое положение по всей линии соприкосновения, уничтожая отступающие из Угледара части ВСУ.

Российские военные отмечают, что после взятия Угледара ВС РФ украинская армия утратила контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала. Российские артиллеристы вскоре должны будут оставить позиции и двигаться вперед, тем самым улучшая положение по всей линии соприкосновения.

В начале октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что генеральный штаб ВСУ перестал включать Угледар в свои сводки — в последний раз его упоминали 1 октября. После этого о потере города в ДНР украинскими военными заявили российские военкоры, эту информацию подтвердили и в Раде. 3 октября о переходе Угледара под контроль группировки войск «Восток» сообщило Минобороны РФ. 6 октября ВС РФ завершили зачистку Угледара, сообщил замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

Ранее в Минобороны объяснили, почему пока невозможно вывезти мирных жителей Угледара.