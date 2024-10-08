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Стало известно о превращении Запорожья в кладбище украинских военных

Рогов: Запорожье становится территорией кладбищ для захоронений солдат ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Город Запорожье, подконтрольный Украине, превращается в территорию кладбищ для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что Запорожье становится «территорией кладбищ».

«Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии», — сказал Рогов.

Он пояснил, что, по открытой украинской стороной информации, на этих территориях были похоронены более 16 тысяч украинских солдат.

В сентябре американская газета The Washington Post необычным образом проиллюстрировала количество потерь ВСУ на фронте, показав видеоролик с кладбища в Харькове.

«В Харькове я поехала на кладбище и отсняла несколько кадров. Кажется, там в два раза больше могил… солдат, чем я видела там ровно год назад», — писала колумнист газеты Анна Гусарская в авторском материале в разделе «Мнения».

Ролик был снят 24 августа 2024 года.

Ранее минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в Сумской области.

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