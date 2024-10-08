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В Южной Корее предположили, что КНДР отправит своих военных на СВО

Глава МО Южной Кореи Ким Ён Хён: КНДР может отправить военных на СВО

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KCNA/AP

Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён во время парламентской сессии, передает южнокорейское агентство Yonhap.

По его словам, поскольку Россия и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятная.

Россия и КНДР во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне этого года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Четвертая статья документа предполагает, что если РФ или КНДР подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства и окажется в состоянии войны, то другая сторона в срочном порядке предоставит военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам двух стран. Восьмая статья договора гласит, что РФ и Северная Корея могут проводить совместные мероприятия в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

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