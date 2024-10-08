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Начальник штабов ВС США и главком ВСУ обсудили «план победы» Зеленского

Сырский обсудил с Брауном обстановку на поле боя и «план победы» Украины

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Shannon Stapleton/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном обстановку на поле боя и украинский план по завершению конфликта. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства, передает РИА Новости.

Браун и Сырский провели телефонный разговор, в котором «обсудили последние события на поле боя и усилия по оказанию военной помощи перед предстоящей на этой неделе встречей контактной группы по военному содействию Украине».

Они также обменялись мнениями о том, как союзники Украины могут лучше всего оказать поддержку в выполнении «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского.

В Пентагоне отметили, что Вашингтон продолжит помогать Киеву с подготовкой военных и будет поставлять военную технику «столько, сколько потребуется».

Британская газета Financial Times 7 октября сообщила, что у Украины и ее союзников меняется настроение относительно переговоров с РФ о завершении конфликта. По ее данным, Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи потерянных территории в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил о совершенствовании «плана победы».

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