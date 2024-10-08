Над Тель-Авивом раздалось четыре мощных взрыва

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Вечером 7 октября над Тель-Авивом раздалось четыре сильных взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрывы, вероятно, были вызваны работой систем противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

В северных и восточных пригородах Тель-Авива прозвучали сигналы воздушной тревоги.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что со стороны Ливана было запущено несколько ракет. На севере Израиля были включены сирены воздушной тревоги.

7 октября израильские войска нанесли за час удары по 120 целям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В тот же день ЦАХАЛ объявил закрытой зоной пять приграничных поселений на севере Израиля.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.